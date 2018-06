Svatba Kate Mossové bude trvat tři dny a vyjde na miliony

Sedmatřicetiletá topmodelka se už dávno rozhodla, že chce mít obrovskou svatbu. Hosty přivezou vrtulníky a je pro ně připravený 72 hodinový maraton zábavy, hudby a alkoholu.

John Galliano a Kate Mossová

Svatba by měla nevěstu stát v přepočtu 13 a půl milionu korun, napsal list The Daily Mail. Pozvaných je 300 lidí a mezi nimi také návrhářky Stella McCartney, Vivienne Westwoodová, zpěvák Mick Jagger, nebo exmanželka Judea Lawa, Sadie Frostová. Za svědka by měla jít modelka Naomi Campbellová.

Nevěsta půjde před oltář v šatech z dílny kontroverzního návrháře Johna Galliana a o fotografie se postará hvězdný fotograf Mario Testino, který fotil také prince Williama s chotí.

Mossová objednala k pití hlavně vodku, Red Bull a šampaňské Dom Pérignon. Hosté se mohou osvěžit také míchanými drinky, které vzniknou speciálně kvůli svatbě. Připraví je barmani z oblíbeného podniku Mossové Mahiki.

Ochranka před kostelem Sv. Petra ve vesnici Southrop, kde by si modelka Kate Mossová a hudebník Jamie Hince měli říct své ano. Modelka Kate Mossová si možná vezme hudebníka Jamieho Hince ve farním kostele Sv. Margarety v anglické vesnici Little Faringdon, místo obřadu zůstává v utajení. Připravené stany na svatbu modelky Kate Mossové a hudebníka Jamieho Hince ve vesnici Little Faringdon

Modelka si také zaplatila personál z pařížského hotelu Ritz, který má plnit požadavky hostí ohledně jídla. Party vypukne v pátek a o hudbu se postarají Beth Ditto nebo také Iggy Pop.