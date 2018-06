Krize je pryč, Anistonová a Theroux by se měli vzít v létě

Jennifer Anistonová a Justin Theroux se zasnoubili v srpnu 2012, když herec slavil jednačtyřicáté narozeniny. Nyní podle všeho dozrál čas, aby proběhla samotná svatba. Ta je v plánu 10. srpna, přesně po dvou letech od zásnub.

"Poté, co si spolu o všem upřímně promluvili, se jejich vzájemné problémy a neshody úplně rozplynuly. Justin přiznal, že se mu nelíbí nápad velké honosné svatby. Jennifer s tím souhlasila a je ráda, že budou mít malou svatbu s přáteli a rodinou. Jennifer je nadšená a Justin štěstím bez sebe," píše britský magazín Grazia.

Theroux také přistoupil na to, že opustí New York a odstěhuje se do Kalifornie. V Los Angeles s Anistonovou opravují rozsáhlou rezidenci.

Herec se chce prosadit také jako scenárista a jeho snoubenka mu pomáhá nejen s nápady, ale také s důležitými kontakty v Hollywoodu.

"Pracovali spolu na příběhu a postavách, a když Justin odjel na týden pryč kvůli práci, Jennifer byla plná inspirací a začala scénář sama dodělávat," dodal zdroj magazínu Grazia.