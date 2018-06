Svatba Jakuba Prachaře? Podvrh!

Syn bývalého hereckého páru Dany Batulkové a Davida Prachaře se informací o své údajné svatbě dobře pobavil. "Neoženil jsem se a ani to nemám v nejbližší době v plánu," tvrdí Jakub a dodává, že by k tajné svatbě nikdy nepřistoupil. "Není to můj styl, neudělal bych to nikdy své rodině."

Na jistý bulvární deník, v němž byl s Marthou Issovou vyfocen ve svatebním, ho upozornili kamarádi. Aby předešel jakýmkoli dohadům, hned ho koupil a ukázal svojí matce. "Věděla jsem to dopředu, takže jsem překvapená nebyla. Kdyby se ale opravdu oženil, nevadilo by mi to. Martha je skvělá holka. Sešli se spolu při natáčení jedné inscenace pro Českou televizi a právě tam měli svatební scénu, z níž je osudná fotografie," vysvětluje Batulková.

Jakub Prachař, který hraje v nekonečném seriálu Ulice a ve skupině Nightwork, chodí s Issovou teprve čtvrtý měsíc. Jestli s ní jednou bude opravdu stát u oltáře, ukáže čas.