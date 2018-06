Svatba Ivety Bartošové: bez diamantů, exekutorů i stovek slavných hostů

Slavný pár přijel na Hlubokou již den před svatbou stanovenou na 5. září. Nechtěl nic ponechat náhodě a chtěl vše pečlivě připravit, mimo jiné se tady chtěl s několika přáteli symbolicky rozloučit se svobodou. Nakonec se dlouho nebavili, spát šli o půlnoci.

Zpěvačka si nechala na zkoušku udělat svatební účes a vyzkoušela si nádherné, ale odvážné svatební šaty z dílny návrháře Josefa Klíra. Odvážné proto, že uhlídat ňadra deroucí se z korzetu bylo nad lidské síly. Bartošové s tím nakonec musel pomáhat sám Pomeje a zvlášť při prudších pohybech či předklonech své nevěsty přidržovat její hrudník oběma rukama.



Jiří Pomeje hlídá své nevěstě neposlušné šaty

Připraven byl kočár tažený koňmi, bělouš z Kladrub, malá zpěvačka Eliška z Mostu, která měla zazpívat Tři oříšky pro Popelku, oblečení pro snoubence i jejich svědkové Daniela Maxová a Pavel Pásek, tajný mecenáš doslova pohádkové svatby. Po boku zpěvačky byl i její milovaný syn Artur, který vedl při obřadu skupinu družiček a své mámě a jejímu příteli přinesl snubní prsteny. Jediné, co den před svatbou chybělo na svém místě, byly diamantové šperky firmy ALO Diamonds v hodnotě šesti milionů korun, kterými měla nevěsta ozdobit svatební šaty a ženich sněhově bílou košili.

Prsteny z drátků a květin

"Firma a sponzor, který měl šperky přivézt, je nepřivezl a vypadalo to, že je nepřiveze ani dopoledne před svatbou. Tak jsem řekla, že je mít nebudu. Na špercích naše svatba ani začátek našeho společného života nestojí. Začalo tam navíc fungovat takové zvláštní dusno, kdy nás firma začala vydírat o další peníze, takže pro mě tímto skončila. S Jirkou si koupíme svoje prstýnky, ale až na ně budeme mít. Přála bych si nějaké z bílého zlata," nechala se slyšet nevěsta. Zatím ty naše provizorní zdobí sedmikráska, ale ta Jirkova je už trochu zvadlá," smála se Bartošová.



Místo drahých prstenů se novomanželé musejí spokojit se sedmikráskou

Ve svatební den ale firma se vzácnými diamantovými šperky a prstenem ženicha, v němž bylo vyryté jméno Ivetka a datum svatby, na místě byla. Médiím ukázala všechny šperky - čelenku do vlasů, náhrdelník s náušnicemi, náramek, manžetové knoflíčky do košile ženicha a nakonec snubní prsteny pro oba, to vše v hodnotě šesti milionů korun. Její zástupce Roman Hajabáč tvrdil, že Bartošová a Pomeje nesplnili několik bodů smlouvy.

"Měli si šperky vyzvednout v doprovodu ochranky už ve čtvrtek před polednem. Náš člověk tam s nimi čekal šest hodin. Nejen, že si prsteny nevyzvedli a nereagovali na telefonáty, ale ani za ně nezaplatili. Vedení firmy se proto rozhodlo tuhle věc zastavit. Jsme tady čistě pro to, abychom prezentovali to, že pochybení nebylo na naší straně," uvedl Hajabáč.

Ohňostroj ve tvaru srdce svatbu uzavřel

Svatbu tento problém možná trochu narušil, ale nijak výrazně neovlivnil. A nenarušila ji ani přítomnost exekutora, kterou předvídala na Hluboké média. Pomeje ale sepsal u notáře předmanželskou smlouvu, v níž je všechen společně nabytý majetek včetně svatebních darů majetkem zpěvaččiným. Od notářky potom dostal měšec čokoládových mincí se slovy: "Ty jsou vážně jenom vaše."

Stovky hvězdných hostů, které se na zámku očekávaly, nedorazily. A když dorazily, hned po obřadu spěchaly domů. Na Knížecím dvoře, místě, které bylo určeno přátelům a známým, jich byla k vidění jen hrstka. Například Vendula Svobodová, Petr Jančařík, Petr Muk, Petr Novotný, Martin France, Petr Janda nebo Aleš Brichta. Novomanželé je tam přivítali až po čtyřhodinovém obědě s rodinou, kterého se zúčastnila i Ivetina kamarádka Andrea Verešová s manželem a dcerkou. Po krájení svatebních dortů patřil parket novomanželům. Zpíval jim Petr Muk. Poté ženich vyzval novináře, aby opustili prostor a nechali hosty i je v klidu si užívat slavnostního dne. Informace o dění v Knížecím dvoře mluví o tom, že se unavení, ale šťastní novomanželé společně s hosty bavili například při vystoupení Petra Jandy a Aleše Brichty.

Posvatební den už je pro oba dnem pracovním. "Odpoledne tohle krásné místo opustíme, mám totiž koncert. A kdy si dopřejeme svatební cestu? Zatím ne, teď na ni nemáme čas, máme spoustu práce. Navíc máme doma Artíka, který chodí do školy a chceme se o něj starat. Určitě ale vyrazíme někam za teplem k moři," těší se Iveta Pomeje Bartošová.