Svatba Clintonové podléhá utajení, mlčí i matka nevěsty

Ačkoli Clintonovi místo nepotvrdili, deník The New York Times si je jistý, že se svatba bude konat v městečku Rhinebeck, které leží asi dvě hodiny cesty severně do New Yorku.

Místní obyvatelé jsou ale skoupí na slovo. Mnoho z nich se totiž na svatbě nějak podílí a podepsali smlouvy o mlčenlivosti. "Je to její svatba a je to jeho svatba. Chceme respektovat jejich soukromí," řekl listu majitel místní kavárny Ira Gutner. Sám zná lidi, kteří pro svatbu zajišťují nějaké služby či dodávky, jejich jména ale prozradit nechce.

Chelsea Clintonová by si s Mezvinským měla říci ano v honosném domě, který si na počátku 20. století nechal postavit John Jacob Astor IV. Na zahradě už vyrůstají stany a policie minulý týden zatkla dva norské novináře, kteří se pokusili k domu proniknout.

Na svatbu by měly přijet čtyři stovky svatebčanů, mimo jiné například prezident Obama s chotí, moderátorka Oprah Winfrey, zpěvačka a herečka Barbra Streisandová, režisér Steven Speilberg nebo herec Liam Neeson. Místní obchodníci očekávají, že by jim událost mohla přinést výdělky nejen nyní, ale i do budoucna. "Lidé se díky svatbě o Rhinebecku dozvěděli," říká spolumajitelka jednoho místního knihkupectví Suzanna Hermansová.

Nadšeni jsou i hoteliéři. Většina pokojů byla zamluvena už několik měsíců dopředu. Jména hostů se ale úzkostlivě tají. Například Cari Meltzerová, majitelka jednoho z hotelů, se prý jejich jména dozví až tři nebo dva dny před svatbou.

Nic novinářům neprozradila ani americká ministryně zahraničí a matka nevěsty Hillary Clintonová. "Neřeknu ani slovo. Dostala jsem příkaz o tom nemluvit. Je to její svatba a je to rodinný obřad," řekla NBC Clintonová. Prozradila jen, že Bill Clinton bude mít co dělat, aby zadržel slzy. "Jestli dojde až k oltáři, bude to velký úspěch. Zaplaví ho city, ale mě také," řekla šéfka americké diplomacie.

Třicetiletá Chelsea a její nastávající Marc se seznámili ve Washingtonu už jako teenageři, pak spolu navštěvovali Stanfordovu univerzitu. Očekává se, že podoba jejich svatby v následujících měsících bude inspirovat mnoho amerických nevěst.