Svatba Charlese je v ohrožení

V dalším pravidle se říká, že "druhé manželství nesmí vzbuzovat rozpory a skandály ve společnosti". Takže běda, neboť Angličané se k budoucímu Charlesovu manželství stavějí chladně.

Ostrované jsou už dávno rozděleni na ty, kteří si myslí, že princ si může vzít koho chce, a ty, kteří míní, že budoucí anglickou královnou nemůže být žena, podobná Camille Parkerové-Bowlesové.

Připomeňme, že oficiální hlavou anglikánské církve je královna Alžběta II. a jen ona může povolit svému synovi, následníkovi anglického trůnu, nový sňatek. Královna však dosud takovému sňatku nepřála, protože manželství 54letého následníka trůnu s 55letou rozvedenou ženou neodpovídá tradicím britských konzervativních kruhů.

Je možné, že tak Charlesovi nezbyde, než si vybrat mezi královskou korunou a milovanou ženou, jak už se ostatně v anglické historii v minulém století stalo v případě Eduarda VIII. a Američanky Wallis Simpsonové. V tom případě by se budoucím anglickým králem stal William, nejstarší syn Charlese a Diany.

A i kdyby královna nakonec souhlasila, není vůbec jasné, zda se chce Camilla vdávat. Zdá se, že je se svým způsobem života spokojena. Jako manželka budoucího krále by byla mnohem více vystavena na pospas médíim. The Times si je jist, že takové popularitě by se ráda vyhnula.

Princ je poslední dobou nervózní a trpí depresemi, shodují se britská média. Náladu mu nepřidává ani řada osobních neúspěchů. Nedávno skončil čtvrtý v anketě rozhlasové stanice BBC, v níž posluchači odpovídali na otázku, koho by chtěli vypovědět z Británie.