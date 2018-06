Švandová bude babičkou, vnučku ale jen tak neuvidí

"Dosud jsem se mohla utěšovat, že jsem taková falešná babička, teď už budu pravá. Malé si ale neužiju, syn je momentálně v Ugandě a i když budou mladí hledat kvůli malé nějaké místo, kde je to trochu jednodušší, jen tak se za nimi nepodívám. A to nemluvím o tom, že budu mít o vnučku samozřejmě strach jako ho mám pořád o syna. Vypravuje se mnohdy opravdu do hodně nebezpečných míst. Vidím ale, že jeho práce má smysl a výsledky, což mě vždycky trochu uklidní," říká Švandová.

Dvaatřicetiletý syn Jany Švandové už několik let pracuje jako humanitární pracovník a se svými programy objíždí taková místa jako je Ukrajina, Indie, Afrika či Afghánistán. Zprávu o těhotenství své partnerky, s níž se seznámil na cestách a která se stejně jako on věnuje humanitární pomoci, hned volal svojí mámě do rodného Česka.

"Oznámil mi to před pár týdny, už věděl, že to bude holčička. Narodit se má v lednu a rodit se naštěstí pojede do Anglie, odkud Hubertova přítekyně pochází, tak bude snad všechno v pořádku. Já za mladými s manželem letím už v listopadu, chci je vidět," říká Švandová.

V Ugandě ještě nikdy v životě nebyla, z Afriky navštívila zatím jen Jihoafrickou republiku. Cesta je to prý riskantní a celkem náročná, už jen třeba z toho důvodu, že musí dva měsíce před odletem absolvovat řadu očkování.

"Budeme sice dvakrát přestupovat, ale už se moc těším, slyšela jsem, že Uganda je perla Afriky. Jen ta očkování jsou nepříjemná, musíme být chráněni před nakažením žloutenkou, tyfem, žlutou zimnicí, meningokokem a já nevím před čím vším ještě," vypočítává herečka.

Synovi by nejraději přivezla sušené houby, kterých má po vydařené houbařské sezóně dostatek. "To je ale riskantní, mohli by mě na letišti zavřít," směje se. V nejbližších dnech se na návštěvu bude připravovat i jazykově. Mluvit se bude jak česky, tak anglicky. "Začnu chodit na intenzivní výuku angličtiny, abych se pořádně rozmluvila," uzavírá Švandová.