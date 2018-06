Švagrovi norského prince hrozí vězení

Poté, co pozvolna utichá skandál v souvislosti s benátskými milostnými eskapádami jejího otce a dívky lehčích mravů, palcovými titulky je ověnčen případ princeznina staršího bratra Espena.



Nikdy s ním nebyly problémy. Pilot skandinávských aerolinek vždy působil důvěryhodně a seriózně, sama Mette-Marit ho vždy pokládala za nejmilejšího a nejspolehlivějšího člověka, jemuž se mohla se vším svěřit. V říjnu loňského roku se sice rozvedl se svou manželkou Hege, nicméně to mu na vážnosti nijak neubralo. Zvlášť, když se o půl roku později seznámil s milou a půvabnou blondýnkou Grete, již si následnický pár zamiloval hned na první pohled. Selanka vydržela asi půl roku. Pak přišlo kruté probuzení.



Na jedné oslavě, která trvala do časných ranních hodin a neobešla se bez nevázaného veselí, se Espenovi začalo zdát, že jeho přítelkyně koketně pokukuje po jiném muži a baví se s ním až příliš důvěrně. "Nejdřív na sebe ječeli jako pominutí, pak zmizeli," popisuje střet mezi milenci očitý svědek. O něco později se Grete vrátila. S monokly pod očima, roztrhanými šaty, zkrvavenými pažemi. Přivolaný taxík ji odvezl do nemocnice.



Po nezbytném lékařském ošetření vznesla blondýna vůči Espenovi obvinění kvůli ublížení na těle. Její volání na tísňovou linku je na polici zaprotokolováno. I s neskrývanými Gretinými obavami, že by jí bratr korunní princezny mohl ublížit ještě více.



Espenova nezvládnutelná žárlivost bude mít zřejmě soudní dohru. Násilníkovi hrozí až tři roky vězení.