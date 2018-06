Šváb, pavouk, had a návaly hysterie. SuperStar byla v zoo

Nejvíc to takříkajíc odnesla Sabina Křováková. Nic netušící štáb si pro ni připravil překvapení v podobě mazlení se s těmito exotickými tvory.

Když ale Sabina zahlédla jen zdálky sklípkana, propadla přímo v pavilonu hysterii. Nepomohla ani povzbudivá slova chovatele, který nakonec musel zůstat s pavoukem několik metrů od Sabiny.

Sabina Křováková dostala menší hysterický záchvat.

Po chvíli ale přece jen ukázala Sabina, že umí být statečná, a pohladila si nesměle jedním prstem švába.

Podobně na tom byl i Adam Kukačka, který se po několika vteřinách osmělil a nechal si posadit pavouka na ruku. "Had je v pohodě, horší by byl pavouk, to bych se asi bál. Představa, že po mně leze, je nepříjemná," řekl Kukačka chvíli předtím, než se jeho "noční můra" stala skutečností.



Adam Kukačka překonal strach a sklípkana si nechal posadit na ruku.

"Je to Salma, sklípkan růžový. Když takový sklípkan kousne člověka, je to menší problém, než když člověka píchne včela nebo vosa," snažil se uklidnit "Kukyho" chovatel. "Tak já to zkusím, když už jsme tady," překonal vlastní strach zpěvák.

To Štefan Pčelár rovnou řekl, že se nebojí ničeho. Na několik centimetrů dlouhého švába reagoval jen zvoláním "Jéééé". "Tenhle druh švába je ještě v pohodě, horší byl had, na kterého jsem brnkal jako na kytaru," smál se Pčelár.

Martin Šafařík hrdinu nedělal. "Strach mám třeba z úzkých prostorů. Když jsem byl malý a ségra mě třeba zakryla dekou, měl jsem z toho nepříjemný pocit. Strach mám i z havěti, která je slizká."



Martin Šafařík se hada nebál. Jednoho prý chovala i jeho bývalá přítelkyně.

Had mu ale překvapivě nevadil. "Bývalá přítelkyně měla hada doma, takže jsem věděl, co to obnáší. Pohladil jsem si ho," dodal Šafařík.

Výlet do zoo ukázal, že řady finalistů SuperStar značně prořídly. Čtyři nejlepší zazpívají v neděli hity, které jim vybrali diváci. Po nočním vyřazování se pak opět o něco víc přiblíží velkému finále.