Svá jména dítěti nedáme, říká Marta Jandová pár dní před porodem

Máte pár dní před porodem. Jak se v tomto pomyslném finiši cítíte?

Teď už to všechno snáším dobře. Tři měsíce jsem ležela, takže jsem ráda, že už můžu konečně vstát, užívat si svobody a doma udělat, co potřebuju. Bála jsem se, že před porodem nestihnu všechno pro miminko nachystat, ale zvládlo se. Teď už douklízím a organizuju. Jsou to příjemné povinnosti.

Na tři měsíce jste ulehla kvůli komplikacím. O co přesně šlo?

Někdy v půlce těhotenství jsem se dozvěděla, že by u mě mohl hrozit předčasný porod. Byly obavy, jestli miminko zůstane tam, kde má. Teď už je naštěstí vše v pořádku. Ale na druhou stranu jsem za ty tři měsíce vděčná. Já, která jsem zvyklá mít u zadku dvacet vrtulí, jsem najednou byla v klidu. A hodně přemýšlela. Naučilo mě to velké trpělivosti.

Bylo miminko plánované?

Ano, miminko bylo plánované.

Jak se těhotenství projevilo na vaší váze?

Přibrala jsem nějakých třináct kilo, což asi není nejhorší, když jsem hodně ležela a skoro vůbec se nehýbala. Bála jsem se, že přiberu víc. Na druhou stranu jsem si nic neodpírala. Na co jsem měla chuť, to jsem si dala. Takže to bylo hodně ovoce a zeleniny, ale taky tatranky. Když teď jdu na procházku, tak se po pár minutách pochopitelně zadýchám, ale to k tomu patří, byť jsem občas hodně nemotorná.

Těhotná Marta Jandová a její partner Miroslav Verner

Bude váš partner u porodu?

Určitě a jsem za to ráda. Přece jen je to velmi osobní moment, který se týká nás obou, je to naše největší láska života. Ani nepotřebuju, aby porod "hlídal", stačí mi, když mě bude držet za ruku a bude stát u hlavy.

Určitě jste si už byla někde pro radu, co přijde, až se miminko narodí. Kdo je vaše největší vrba?

Určitě moje macecha Alice (manželka zpěvaččina otce Petra Jandy - pozn.red.). A pak taky Jovanka Vojtková, která měla několikaměsíčního chlapečka, když jsem otěhotněla. Všechny ostatní kamarádky už mají odrostlejší děti, takže ty rady nejsou tak výstižné, ale radím se. Alici mám na telefonu prakticky pořád.

Pohlaví miminka si necháváte pro sebe, můžete aspoň prozradit, s jakými jmény od začátku těhotenství počítáte?

My sice tušíme, co se nám narodí, ale pořád je to takové, že tam stoprocentní jistota chybí. Konkrétní jména asi neřeknu, snad jen tolik, že jsme vybrali hezká stará česká jména. Žádná Pamela ani Jason to nebude. Nejsem ani zastáncem tradice, kdy dítě dědí jméno po rodiči. Žiju v takovém přesvědčení, že by si pak na sebe mohlo přetáhnout část osudu svého rodiče, což bych nerada. Má si žít svůj život.

Ještě je tu otázka svatby. Už jste doma toto téma otevřeli?

Samozřejmě. Já i Mirek máme v této oblasti zkušenosti, takže víme, o co jde, ale stále jsme toho názoru, že by papír na naší lásce nic nezměnil. Určitě by bylo fajn, abychom se všichni jmenovali stejně, ale zatím se brát nebudeme. S bříškem určitě ne.