Suzanne Somersová: Sex mám ráda, i když mi bude sedmdesát

"Zdravý člověk je sexuální člověk. I když některé ženy před sedmdesátkou si radši dají mléčný koktejl," prohlásila Somersová na charitativním večeru věnovanému výzkumu mozku.

Somersová byla dvakrát vdaná. S dětským psychologem Brucem Somersem byli manželé tři roky a rozvedli se v roce 1968. Mají spolu syna. Podruhé se provdala v roce 1977 za kanadského moderátora Alana Hamela (77), s nímž žije dodnes.

"On užívá hormony a já také. Omlouvám se, že jsem to řekla. Ale co je to s muži ve čtyři ráno? A pak kolem osmé. Máme velmi aktivní rána," svěřila se loni v pořadu The Talk.

Když se jí moderátorky zeptaly, jak často si tedy s manželem užívají, herečka odpověděla: "Několikrát denně."

Somersová začínala jako modelka. V 70. letech pak dostávala menší role v televizních filmech a seriálech. Deset let byla na tzv. televizní "černé listině", protože se zapsala jako herečka, která smlouvá o honoráře. V té době v Las Vegas pracovala po různých klubech jako tanečnice, zpěvačka a bavička.

Proslavila se až později v 90. letech díky roli Carol Fosterové v seriálu Krok za krokem. Po skončení natáčení si prošla těžkým obdobím, kdy bojovala s rakovinou prsu. Odmítla chemoterapii, protože věří, že zabíjí pacienty. Stala se tak postrachem všech onkologů. Ve svých knihách totiž nabádá nemocné, aby tuto drastickou léčbu nepodstupovali, a doporučuje alternativní způsoby léčby (více zde). Měla vlastní show a provozovala také vlastní teleshoping.