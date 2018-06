Somersová odpálkovala Cyrusovou: Sex s manželem mám několikrát denně

Somersová žije šestatřicet let v manželství s kanadským moderátorem Alanem Hamelem a pořád se chovají jako milenci.

"On užívá hormony a já také. Omluvám se, že jsem to řekla. Ale co je to s muži ve čtyři ráno? A pak kolem osmé. Máme velmi aktivní rána," svěřila se Somersová v televizním pořadu The Talk.

Když se jí moderátorky zeptaly, jak často si tedy s manželem užívají, herečka pohotově odpověděla: "Několikrát denně."

Somersovou namíchla slova Miley Cyrusové, která poslední dobou budí pozornost svými lascivními vystoupeními. Zpěvačka prohlásila, že si chce jako dvacetiletá ještě užít, protože podle ní ženy po čtyřicítce tyto věci už nebaví.

"Když překročíte čtyřicítku, věci začnou být méně sexuální. Slyšela jsem, že je to období, kdy už lidé nemají sex," řekla nedávno Cyrusová.