Sušené květiny neodkvetou ani v zimě

Jemné tónovací kytice v podzimních barvách.

Plně rozvitý květ však během sušení často odkvete a odpadá," doporučuje botanička Jana Škorničková. Ne každá rostlina se ovšem na sušení hodí - potíže bývají hlavně s těmi, které mají tlusté stonky, listy či objemné dužnaté plody. S předsušením ale může pomoci i samo slunce - stačí si vybírat na suchých, výslunných stanovištích: na skalách, stráních a ve stepních společenstvech. Spoustu barev, tvarů i jmen však lze vybrat i na loukách, v zahradě, ale třeba také ve zdánlivě obyčejném trnitém křoví.Pro vlastní sušení se hodí dvě poměrně jednoduché techniky: rostliny s bylinnými stonky se zavěsí do dobře větrané místnosti, dřeviny se dávají do vázy s glycerinem, který do nich nasákne a poslouží jako konzervační látka. Jednotlivé květy nemusíte zavěšovat na trám, ale můžete si sestrojit jednoduchý sušák: stačí srolovat z plotového pletiva s malými oky válec. Otvory v něm pak poslouží jako věšáky, jimiž prostrčíte stonky květů. "Někdy se při sušení používají i složitější techniky, jako je třeba prosypávání pískem, silikagelem nebo boraxem ale ty se hodí především pro uchování jednotlivých květů. Pro větvičky zahradních i planých podzimních rostlin postačí obyčejné vysušení vzduchem či preparace glycerinem," doplňuje pražská květinářka Marta Pragerová.Rozhodně byste se při sušení měli vyhnout plnému slunci, které listům i květům vypije syté barvy. Ani tak ovšem není zaručeno, že po vysušení budou mít květy stejnou barvu, jakou lákají hmyz na louce. "V herbářích se jen zřídkakdy podaří, aby si bílý květ zachoval původní barvu. Bílá barva se po vysušení většinou přemění na zahnědlý nebo žlutavý odstín - a to platí pro květiny do suchých vazeb stejně jako pro herbářové sbírky. Výjimkou jsou ovšem rostliny, které jsou do jisté míry vysušené už na záhoně nebo v přírodě - například známé slaměnky, limonky nebo nevěstin závoj čili gypsophilla," upozorňuje Jana Škorničková.