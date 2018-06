Na Susan Boyle zaútočila skupina teenagerů. Vyhrožovali a nadávali jí

Pro Susan Boyle jsou útoky o to horší, že trpí Aspergerovým syndromem. Jde o lehčí formu autismu a vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování.

„Poté, co se stala slavnou, začala mít potíže s mládeží na ulici. Vy nebo já to zvládneme, ale pro Susan je to horší,“ uvedla sousedka z Blackburnu, kde Boyle žije.

Mladíci při jednom z útoků po zpěvačce házeli hořící papír, jindy ji obklíčili na autobusové zastávce, případně jí sprostě nadávali, když vyšla z nákupního centra.

„Byli jsme v autobusu a oni začali házet kameny a řvát sprosté nadávky,“ uvedl pro list The Mirror jeden ze sousedů s tím, že výrostci si své oběti vybírají mezi dětmi, starými a nemocnými či postiženými lidmi.

Zpěvačka se po úspěchu v talentové soutěži Británie má talent v roce 2009 těžko vyrovnávala se slávou a skončila v léčebně. Časem si na pozornost okolí už trochu zvykla. Stále se však dostává do situací, kdy se její chování zdá přinejmenším podivné. Často dostává na veřejnosti hysterické záchvaty. V roce 2012 to zažili lidé v rychlém občerstvení, kde nevydržela čekání ve frontě a rozkřičela se na všechny okolo. Poznali to také cestující při letu do Austrálie, které během noci několikrát probudila a hádala se s posádkou.

Zpěvačka v mládí také hodně trpěla depresemi a nikdy se necítila dobře mezi cizími lidmi.