Jsem otevřená všemu. I randění se ženou, říká Susan Sarandonová

„Jsem otevřená všemu. Má sexuální orientace je k mání. Myslím, že se to tak dá říct. Ale jsem přísně monogamní, takže jsem za ta dlouhá léta moc nerandila. Nikdy jsem ani nebyla přímo objektem nabídek jakéhokoliv druhu. Pořád nejsem. Nevím, co se děje. Ale myslím, že v 60. letech to bylo víc svobodnější,“ řekla herečka magazínu Pride Source.

Herečka byla vdaná jen jednou. V roce 1967 si vzala Chrise Sarandona, jehož příjmení nosí dodnes. Rozvedli se v roce 1979.

V 80. letech Sarandonová několik let s italským filmařem Frankem Amurrim, s nímž má dceru. S kolegou Timem Robbinsem tvořila pár v letech 1988 až 2009 a mají spolu dvě děti.

Zatím posledním partnerem herečky byl o 31 let mladší Jonathan Bricklin, se kterým se po šesti letech randění rozešla v roce 2015.

Už před několika lety Sarandonová připustila, že by si dokázala představit vztah i se ženou. „Nezáleží na věku, rase, pohlaví osoby, s níž jste se rozhodli žít. Obtížné je sblížit se s jinou lidskou bytostí. Když se to naučíte, vše ostatní jsou jen detaily. Vaše sexuální preference můžou být velmi flexibilní, ale odvahu vyžaduje soužití s jinou osobu. To je velký krok, který se musí udělat,“ prohlásila herečka pro list The Metro.