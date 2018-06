Thelma a Louise po letech spolu. Davisová se Sarandonovou hájí ženy

Obě vystupují coby zastánkyně prav žen. Herečkám se nelíbí, že ve filmovém průmyslu dominují muži, kteří mají rozhodující slovo. Vadí jim také rozdíly v honorářích herců a hereček. Na udílení Zlatých glóbů při vyhlašování nejlepšího herce si neodpustily poznámky na toto téma.

„Těchto pět kandidátů se dohodlo, že vrátí polovinu svého platu, aby ženy mohly vydělat víc než oni,“ prohlásila Davisová.

„Nemyslím si, že se to stane. Ale je to skvělý nápad. I přesto je nám ctí předat cenu pro nejlepšího herce,“ doplnila svou kolegyni Sarandonová.

Není to poprvé, co herečky kritizovaly poměry v Hollywoodu. Sarandonová předloni na filmovém festivalu v Cannes označila šéfy v Hollywoodu za sexisty a prohlásila, že v současné době by film Thelma a Louise se ženskými hrdinkami neměl šanci vzniknout.

„Možná jako animák? Nemyslím si, protože šéfové studií nespadli z koně a najednou neprozřeli ohledně žen ve filmu. Po Thelmě a Louise se očekávalo, že bude hodně filmů se ženami v hlavní roli. Že to vydělá spoustu peněz. Ale nestalo se to,“ řekla Sarandonová tenkrát.

Stejný názor má i Geena Davisová, která dokonce založila Institut Geeny Davisové pro rovnost v médiích, což je organizace zaměřená na zlepšení genderové rovnováhy v zábavním průmyslu. Herečka je navíc přesvědčená, že světu chybí pořádné ženské hrdinky. Když si Davisová udělala statistiku ženských rolí, byla prý nedostatkem příležitostí pro herečky šokována.

Podívejte se na scénu z filmu Thelma a Louise: