Dcera Susan Sarandonové vyhodila chůvu. Obtěžovala jejího manžela

Eva byla nadšená, že našla chůvu pro svou dceru poměrně rychle. Navíc na ni měla skvělá doporučení a nenapadlo ji, že by se mohla dočkat něčeho takového, jako je sexuální obtěžování jejího manžela.



Sportovní komentátor Kyle Martino (35) obdržel nevhodnou zprávu od chůvy v době, kdy musela Eva vycestovat pracovně do New Yorku a nebyla doma. „Holka, už jsem ti říkala, jak sexy je můj šéf? Nejradši bych mu vyš***la mozek z hlavy. Jen škoda, že asi nemá rád kypré latinsko-americké ženy, které je za co držet,“ napsala chůva svému šéfovi. Prý mu zprávu odeslala nedopatřením, ale je jasné, jaké úmysly s ním do budoucna zřejmě měla.

Kyle čekal na omluvnou zprávu, ale tu neposlala. „Byla to šílená chyba. A mému manželovi to bylo velmi nepříjemné. Cítil se trapně a nedokázal si představit, že by byl takové osobě dál nablízku,“ sdělila Amurri, která už před tímto incidentem s chůvou řešila podivné věci.

Její manžel totiž chůvu například načapal v jejich ložnici, kde neměla co dělat. Vymyslela si několik verzí, co v pokoji dělala a nakonec se do toho zamotala natolik, že to nebyla schopna vysvětlit. Tento incident přešli, ale sexuální obtěžování už nemohli nechat jen tak být.

Zeť Susan Sarandonové Kyle Martino se svou dcerou

Když se Kyle chůvy na zprávu zeptal, řekla mu, že to bylo nedorozumění a omyl. „Jen jsem si tak psala hlouposti se svou kamarádkou jako každá holka. Nechtěla jsem nikomu ublížit,“ sdělila. Kyle ji ale vypsal šek a řekl jí, aby opustila jejich dům a už se tam nikdy nevracela.

„Asi takhle. Ta zpráva nebyla poslána omylem. Kdyby to byl omyl, tak by hned napsala zpět a omluvila se za to. Ale to se nestalo,“ doplnila Eva s tím, že chůva chtěla prolomit ledy a najít si cestičku ke svému šéfovi, aby ho poté svedla.

„Vůbec nechápu, jak se ta osoba mohla opovážit udělat něco takového. Měla u nás královský plat a udělala tohle,“ dodala naštvaná Eva, která teď asi bude mít velký problém s jakoukoli chůvou, která přijde do jejich domu. Jen tak už někomu prý neuvěří.