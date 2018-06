Susan Sarandonová by chtěla větší prsa

Susan Sarandonová sama je se svou postavou spokojená, ale uvědomuje si, že aby zůstávala dost sexy na role, o které stojí, je třeba se odhodlat ke změnám.

Agentuře WENN se svěřila: "Mám velikost košíčků C, někdy i D, to záleží na podprsence. Ale režiséři dávají role mužům, kterými by chtěli oni sami být, a ženám, s nimiž by se rádi ocitli sami. A já cítím, že nejen moje prsa by zasloužila poopravit, ale i můj krk už začíná trochu povolovat a jsem v pokušení si jej dát upravit. Nikdy bych ale neuvažovala o omlazení očí. Toho se bojím, protože tvář je pořád v pohybu a poznalo by se to."

Susan Sarandonová je veteránkou filmového plátna. Hrála ve filmech Thelma a Louise, Alfie nebo Elizabethtown. V roce 1990 dostala za své výkony Oscara, kterého má prý doma vystaveného - na záchodě.