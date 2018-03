Susan Sarandonová: Hollywood se zaměřuje pouze na čísla a teritoria

„Inteligence rozhodně není potřeba. Nevím, jestli je to výhoda, nebo nevýhoda. Ale zábavní průmysl oceňuje tuctovost… Hollywood se zaměřuje pouze na čísla a teritoria,“ svěřila herečka německé edici magazínu Vogue s tím, že spousta režisérů tak musí najmou herce, o které se skutečnosti vůbec nestojí.



„Když začali útočit na Kevina Spaceyho, nahradil ho ve filmu Všechny prachy světa Christopher Plummer. Režisér Ridley Scott prohlásil, že ho chtěl od počátku, ale nedovolili mu ho obsadit, protože lidé říkali, že Spaceyho úspěch v Domě z karet zajistí spoustu diváků v kinech. Ale podívejte se, kdo je naším prezidentem. Je to hvězda reality show. Lidé mu uvěřili díky jeho image, což s ním nemá nic společného. Lidé, kteří rozhodují o obsazení rolí, tak jednají podle komerčních cílů. Ale pokud vím, stejné je to u modelek v módním průmyslu. To je důvod, proč jsou dnes děti slavných tak významné. Přitom je tu tolik nádherných žen, které nedostanou vůbec šanci,“ míní Sarandonová.

V rozhovoru také přiznala, že s přibývajícími roky se mění její priority a snaží se pracovat co nejméně a nejvíce času věnuje péči o své tělo a ducha. Nemálo energie a pozornosti věnuje také dětem, dvaatřicetileté Avě, osmadvacetiletému Jackovi a pětadvacetiletému Milesovi.



„Nemusím tady být navždy. Ráda bych ale dosáhla sta let, abych byla schopná pozorovat, jak se daří mým dětem a vnoučatům. Ale chci to jen tehdy, když budu stále dobře fungovat. Jinak je mi to jedno,“ dodala.