Tvrdili mi, že nikdy nebudu mít děti, říká čerstvá babička Sarandonová

Sarandonové před třiceti lety lékaři diagnostikovali endometriózu, která často bývá příčinou neplodnosti ženy. Herečka však vlastní rodinu chtěla a byla ochotná kvůli ní obětovat také kariéru.

Když pak v roce 1984 otěhotněla s italským režisérem Frankem Amurrim, byla překvapená a šťastná.

„Byla to taková šílená věc, že jsem otěhotněla, že jsem si řekla, že to nemohu ignorovat. A tak jsem do toho skočila. Musela jsem dávat pozor, když se to stalo, protože nikdo nemohl pochopit, jak se to stalo,“ prohlásila herečka pro list Time Out New York.

Sarandonové se později narodili ještě dva synové Jack (25) a Miles (22), jejichž otcem je hereččin bývalý partner Tim Robbins.

Herečka, která nyní žije s o 31 let mladším Jonathanem Bricklinem, si nepřeje, aby jí vnučka říkala babička, ale upřednostňuje oslovení „Honey“ (Miláček).

„Půjčila jsem si toto jméno od mého velmi dobrého přítele, který je z jihu, a jeho babička byla ‚Honey’. Vyzkoušíme to, Evě se to líbí, tak uvidíme,“ řekla magazínu People Sarandonová.