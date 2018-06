Susan Boyle zahájila proměnu s rozepnutým poklopcem a těsnou halenkou

Hvězda britské pěvecké soutěže Britain´s Got Talent nemá zrovna postavu modelky, a tak by s výběrem oblečení měla být opatrnější. Susan však zvolila šedé kalhoty, které jí byly evidentně o pár čísel menší, o čemž svědčil i rozjíždějící se poklopec. Správnou volbou nebyla ani elegantní košile. Ta pro změnu odhalila Susanino větší bříško, vykukující mezi knoflíky. Celkový dojem nezachránilo ani kožené sako a černé balerínky s kabelkou.

Susan Boyle začala se změnou vizáže už před čtrnácti dny, kdy zašla do kadeřnictví Miss Toner ve Whitburnu poblíž svého domova v Blackburnu, kde si nechala zakrýt své šedivé vlasy tmavým přelivem. Talentovaná zpěvačka si také nechala vytrhat své husté obočí a na její tváři se objevily stopy make-upu. Oblíbenkyně hollywoodských herců Demi Moore a Ashtona Kutchera navíc prohlásila, že drží dietu a snaží se zhubnout.

Jedním z těch, který proměnu Susan Boyle podporuje, je porotce soutěže Simon Cowell. Známý kat soutěže prohlásil, že osmačtyřicetileté zpěvačce hodlá vydat album i v případě, že v soutěži nevyhraje. Jeho kolegyně z poroty Amanda Holdenová ale s výraznou proměnou Susan Boyle nesouhlasí.

"Nevím, zda si to uvědomuje, ale prezentuje tady průměrného člověka z ulice. Jsem si jistá, že se trochu učeše a dá si rtěnku. Ale nikdy by neměla jít pod skalpel či něco podobného," řekla porotkyně magazínu People. "Nenechám Simona, aby ji vzal ke svému zubaři, a stejně tak ji určitě nenechám jít k jeho kadeřníkovi. Myslím si, že potřebuje zůstat přesně taková, jaká je, protože to je důvod, proč ji milujeme," dodala Holdenová.

Podle agentury ČTK se záznam prvního vystoupení Susan Boyle, kde zpívá píseň I Dreamed a Dream z muzikálu Bídníci, dostal na páté místo v seznamu nejpopulárnějších internetových videoklipů všech dob. Seznam nazvaný "Klub 100 milionů zhlédnutí" vychází ze statistik 150 webů umožňujících sdílení souborů. Do žebříčku sestaveného společností Visible Measures se probojovala videa, jež zhlédli diváci více než stomilionkrát.

První místo obsadil raper Soulja Boy se skladbou Crank That s 356 miliony přístupů. Na druhé pozici se umístil filmový trailer k upírské romanci Stmívání s 267 miliony "kliknutí".Trojkou se s 230 miliony diváků stal klip americké zpěvačky Mariah Carey Touch My Body. Se 197 miliony zhlédnutí na čtvrtém místě skončil americký břichomluvec a komik Jeff Dunham s videem nazvaným "Mrtvý terorista Ahmed". Susan Boyle, která se téměř přes noc proměnila z přehlížené skotské vesničanky v mezinárodní hvězdu, získala páté místo se 186 miliony přístupů.