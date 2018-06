Susan Boyle z nás udělala blbce, přiznává porotce Simon Cowell

"Jste velmi speciální dáma, musím říct, že opravdu jste," zalichotil porotce Simon Cowell zpěvačce po jejím vystoupení. "Víte, chci se vám omluvit za to, jak jsme s vámi jednali, než jste zpívala poprvé. Udělala jste ze mě i z ostatních blbce a já jsem za vás velmi šťastný a jsem na vás opravdu hrdý," přiznal Cowell veřejně.

Chválou nešetřila ani další z členů poroty Amanda Holdenová.

"Vaše vystoupení bylo fantastické, ukousala jsem si všechny své umělé nehty," vtipkovala Holdenová. "Jsem na vás hrdá a jsem hrdá, že takhle brilantně reprezentujete Británii. Svět vás sleduje. Skvělá práce," dodala ještě porotkyně.

Boyle byla ze svého postupu do semifinále šokovaná, přesto ale uvedla, že před vystoupením necítila žádný tlak ani nervozitu. "Jaký tlak? Byla jsem dnes večer dobrá a opravdu jsem si to užila. Jsem šťastná, že tu můžu být, a děkuju vám všem za podporu," usmívala se zpěvačka přezdívaná Hairy Angel čili Vlasatý anděl. - čtěte Stamilionový miláček z YouTube Susan Boyle přijede do Prahy natáčet album

Z osmačtyřicetileté ženy žijící v malé vesničce ve Skotsku se díky serveru YouTube.com stala během několika týdnů mezinárodní senzace. Každý její krok nyní sledují média po celém světě, režiséři touží její životní příběh zfilmovat, a zpěvačka se dokonce stala vzorem pro postavu Homera z animovaného seriálu Simpsonovi. - čtěte Susan Boyle vpadla k Simpsonům, pro Homera se stala vzorem

Boyle se objevila také v americké talk show populární moderátorky Oprah Winfrey a záznam jejího prvního vystoupení v soutěži Britain´s Got Talent vidělo již téměř šedesát milionů diváků, čímž se oficiálně stal pátou nejúspěšnější nahrávkou všech dob.

Koncem června Boyle pravděpodobně potěší své české fanoušky. Na přelomu června a července by totiž měla na dva až tři dny přijet do Prahy natáčet desku s Českým národním symfonickým orchestrem. - čtěte Stamilionový miláček z YouTube Susan Boyle přijede do Prahy natáčet album