Susan Boyle vpadla k Simpsonům, pro Homera se stala vzorem

V nové epizodě seriálu se Homer Simpson chystá na pěveckou soutěž a jako vzor si vybere právě Susan Boyle. Před porotou se snaží napodobit oblíbenou britskou zpěvačku. "Jmenuju se Homer Simpson, je mi devětatřicet let a nikdy jsem nebyl políbený," pronese Simpson před porotou. "Můj sen je stát se slavným zpěvákem jako Susan Boyle," dodává animovaná postavička.

Ačkoli je Susan Boyle především pěveckou hvězdou, nenechává chladnými ani filmové režiséry. Zájem o ni není jen v animovaných seriálech. Krátce poté, co Boyle okouzlila celý svět svojí verzí písně I Dreamed a Dream z muzikálu Bídníci a stala se tak mezinárodní hvězdou, projevila o ni zájem několika cenami ověnčená americká režisérka Darla Rae. Nabídla jí roli ve filmu Section B, kde si zahraje také pětapadesátiletá americká zpěvačka Cyndi Lauperová nebo devětasedmdesátiletá herečka Tippi Hedrenová, známá z hororu Ptáci. Režisérka chce Susan představit po boku svobodné matky Emily Davidové, účastnice soutěže America´s Got Talent. Čtěte Stamilionový miláček z YouTube Susan Boyle přijede do Prahy natáčet album

Oblibu si Boyle získala nejen mezi režiséry, ale i mezi hollywoodskými hvězdami. Od první chvíle si ji zamiloval slavný hollywoodský pár herců Aschton Kutcher a Demi Moore, a to i přesto, že Boyle netušila, kdo slavná herečka vlastně je. Catherina Zeta-Jonesová dokonce zašla tak daleko, že touží hrát osmačtyřicetiletou zpěvačku ve filmu. Manželka herce Michaela Douglase už se dokonce poptávala po případné hlavní roli u britské produkce soutěže Britain´s Got Talent. Vzhledem k tomu, že o příběh nadané zpěvačky projevil zájem i režisér James Cameron, který za svůj film Titanic získal v roce 1997 prestižní ocenění Oscar, je dost možné, že se Zeta-Jonesové její sen v budoucnu splní.