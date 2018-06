Susan Boyle stále marně hledá lásku, nabídky fanoušků odmítá

Zpěvačka, která v soutěži Británie má talent prozradila, že je dosud nepolíbená, už prodala 14 milionů alb po celém světě a získala si zástupy fanoušků.

Mnoho z nich jí poslalo i vyznání lásky. Susan si ale nevybrala. "Všem se nám líbí myšlenka sdílet život s někým, kdo se o nás bude starat a chránit nás. Já jsem sama už hodně dlouho a ten výjimečný člověk dosud nepřišel," přiznala zpěvačka deníku The Sun.

"Měla jsem v poště pár nabídek, řeknu vám, některé jsou krásné. Píše se v nich často, že mě viděli na YouTube a že se jim líbím, že žijí také sami a také potřebují někoho. Některé z těch fotek, co mi poslali, můj Bože! Řekněme, že to nebylo nic pro mě. Jen Donny Osmond se mi líbí, ale ten je zadaný," prozradila Susan, po kom nejvíc touží.

Třiapadesátiletý americký zpěvák Donny Osmond, který je už třiatřicet let ženatý a má pět synů, se s britskou zpěvačkou jednou setkal. "Donny přišel do mého hotelu a zaklepal na dveře. Já otevřela a tam stál tenhle nádherný člověk s kyticí růží," popsala Susan zážitek, který jí podlomil kolena.

Donny Osmond s manželkou

Nic víc ale od svého idolu nedostala, takže se bude nejspíš muset poohlédnout jinde. Touha po lásce ji ovšem inspiruje umělecky. Nenaplněné city vložila do písní pro své třetí album Somene To Watch Over Me.

"Je to o té výjimečné osobě, kterou bych moc ráda potkala, po které toužím, aby se objevila. Až se objeví, bude tou osobou, co se o mě bude starat a já se budu starat o ni. Člověk potřebuje někoho, kdo o něj bude pečovat, já jsem to od matčiny smrti nezažila," dodala skotská hvězda.