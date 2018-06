Susan Boyle se nervově zhroutila a musela do nemocnice

Susan Boyle se podle britských médií chovala v hotelu "divně" a producenti soutěže zavolali lékaře a také policii. Se svou hospitalizací prý ale souhlasila.

"Je vyčerpaná a emočně vyprahlá," stojí v oficiálním prohlášení, které vydali producenti talentové soutěže.

Na televizní obrazovce reagovala na svou sobotní prohru finalistka decentně, nicméně podle televizní stanice Sky News začala vyvádět v zákulisí. "Nenávidím tuhle soutěž," křičela na chodbách. Po jednom z manažerů pak údajně hodila sklenku s vodou.

Finále Britain´s Got Talent Susan Boyle skončila druhá

Nezaměstnaná Skotka se stala hvězdou poté, co její vystoupení v soutěži Britain´s Got Talent obletělo svět. Během pár týdnů soutěže se stala miláčkem nejen publika v hledišti, ale také mnoha internetových stránek. Pro Susan, která nikdy nebyla zvyklá na takovou míru pozornosti, byl poslední týden soutěže velmi složitý.

Při konfrontaci s dvěma reportéry ztratila ještě před finále trpělivost a musela zasáhnout policie. Podle organizátorů soutěže dokonce zvažovala, že kvůli velkému tlaku veřejnosti odstoupí. Poslední dny prý často plakala a nervy měla doslova na pochodu.

Susan Boyle, která trpí lehkou mozkovou dysfunkcí, je ale podle mediálních i hudebních expertů jednoznačnou hvězdou, která díky velké popularitě dokáže ze soutěže vytěžit víc než vítězná skupina Diversity. Silnou fanouškovskou základnu má navíc i mezi známými osobnostmi, velké sympatie jí už dřív vyjádřili herečka Demi Moore a její partner Ashton Kutcher.

Boyle by měla na přelomu června a července navštívit i Prahu, kde ji čeká spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem. Zdali může plány zhatit hospitalizace zpěvačky, to zatím zástupci orchestru nedokáží říct. "Na to je příliš brzy. My se zástupci Susan Boyle dál vyjednáváme, a jak to všechno dopadne, bude jasné až koncem týdne, kdy nás čekají další jednání," řekl iDNES.cz Dušan Mihely.