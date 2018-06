Susan Boyle prošla další radikální změnou, je z ní dáma

Ti, kdo si Susan Boyle pamatovali jako prošedivělou rozcuchanou ženu s rozježeným obočím a v nepadnoucích nemoderních šatech, zřejmě museli mít šok. Před kamerami se totiž objevila dáma v elegantních fialových šatech s výstřihem, který zdobila stříbrná brož. Vlasy měla obarvené a sestříhané do nového účesu. Proměnou prošla i její tvář. Pryč bylo neupravené obočí, naopak přibyl makeup.

V rozhovoru se Boyle rozpovídala o tom, jak žije po skončení soutěže, kde se umístila na druhém místě. "Mám se skvěle. Je to neuvěřitelné a nepopsatelné. Být vytržena z anonymity je cesta na dlouhou trať, nikdy nevíte, jak to skončí. A já nechci, aby to skončilo," uvedla Boyle přezdívaná svými příznivci SuBo.

Susan Boyle se proslavila v soutěži Britain´s Got Talent svojí verzí písně I Dreamed A Dream z muzikálu Bídníci. Její video na serveru Youtube.com sklidilo neuvěřitelných 137 280 364 zhlédnutí a Boyle se stala miláčkem mas po celém světě.

Mezi její fanoušky se řadí i známé celebrity včetně hollywoodských hvězd, jako jsou Demi Moore, Ashton Kutcher nebo Salma Hayeková, která by si postavu osmačtyřicetileté zpěvačky jednou ráda zahrála ve filmu.

Ačkoli Boyle pěveckou soutěž nakonec nevyhrála, od jednoho z členů poroty Simona Cowela dostala ještě před jejím koncem nabídku natočit album, na kterém v současné době pracuje.