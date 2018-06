Susan Boyle objevila kouzlo botoxu a nechala si vybělit zuby

"Není to tak, že by se z ošklivého káčátka vyklubala labuť, ale snažím se dobře o sebe starat. Mám nového kadeřníka a objevila jsem botox. No a pro zvýšení sebevědomí jsem také trochu zhubla a dala si vybělit zuby. Bylo to pro mne velmi důležité. Nikdy dřív jsem neměla peníze na utrácení za pěkné šaty nebo boty," řekla Boyle v rozhovoru pro italský list Grazia.

Na otázku, jestli by si ráda našla přítele, bývalá kostelnice řekla, že by to bylo fajn. Hned ale dodala, že jí na muže moc času nezbývá. "Abych byla upřímná, měla jsem už pár nabídek, ale momentálně mám moc práce. Zatím tedy mám svou kočku Pebbles. Ta se o mne stará a je mým nejspolehlivějším společníkem," řeka Boyle.

Susan Boyle vyneslo ke slávě fantastické vystoupení v britské soutěži Britain´s Got Talent, kde zazpívala píseň I Dreamed a Dream. Od té doby natočila album a má na svém kontě celosvětový bestseller.

Poznala už ovšem i odvrácenou tvář slávy a v určitých chvílích pro ni taková popularita byla dost těžká. - čtěte také Posedlá fanynka pronásleduje Susan Boyle

Poslední dobou si ale svou slávu spíš užívá a žije si svůj sen. Album I Dreamed a Dream bylo vyhlášeno nejrychleji se prodávajícím debutovým albem v historii britské hitparády a v Americe už Susan Boyle prodává více desek než mladí megaúspěšní umělci Rihanna, Lady Gaga a 50 Cent a v žebříčcích je poráží umístěními na prvních příčkách.

"V Los Angeles byly tisíce lidí, kteří volali mé jméno. Bydlela jsem v hotelu, kam vodil své přítelkyně Frank Sinatra a kam si chodila zaplavat i Grace Kellyová," řekla Boyle.