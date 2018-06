Susan Boyle natáčí album, do Prahy zatím nepřijede

Podle serveru Pravda.sk má Boyle s vydavatelstvím Sony Music dohodu, že může kdykoliv od smlouvy odstoupit. K rozhodnutí došlo poté, co sedmačtyřicetiletá zpěvačka nezvládla nápor a při finálovém večeru soutěže se psychicky zhroutila a musela být převezena do nemocnice.

Vzhledem k několika denní hospitalizaci a následné rekonvalescenci musela Boyle odložit čtyři koncerty z turné, které absolvovala i s ostatními finalisty Britain´s Got Talent. Odložila také plánované nahrávání s Českým národním symfonickým orchestrem v Praze. "Zatím jí to neumožňuje její zdravotní stav," řekl iDNES.cz ředitel a dirigent Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl.

O hvězdu serveru YouTube.com, kde její video vidělo více jak sto milionů diváků, projevuje zájem nejenom hudební, ale i filmový průmysl. Do svého chystaného filmu Section B by ji ráda obsadila režisérka Darla Rae, zahrát si její postavu v biografii zase touží Salma Hayeková. Boyle se objevila i v animovaném seriálu Simsponovi a nedávno dostala nabídku na roli v telenovele Ošklivka Betty, kde by měla hrát samu sebe.