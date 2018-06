Susan Boyle načapala doma zloděje, bratr John se bojí o její život

"Jsem znechucen tím, jak málo je postaráno o její bezpečí. Její manažeři jsou zaneprázdněni počítáním peněz, které Susan vydělá. Všichni jsme jim několikrát říkali, že je nutné to zlepšit, než se něco stane," řekl deníku The Sun starší bratr zpěvačky John Boyle poté, co se v jejím domě ve Skotsku objevil zloděj.

Susan Boyle se domů nečekaně vrátila z Londýna, kde nahrávala singl pro charitu na Haiti. Když odemkla dveře, uviděla na schodech cizího muže. "Susan se nic nestalo, ale byla docela v šoku," přiznala kamarádka, která zpěvačku doprovázela.

"Policie byla na tuto adresu přivolána asi deset minut před desátou hodinou večerní na základě oznámení o porušení zákona," uvedl mluvčí policie z West Lothian. Neznámý muž byl zatčen a převez do vazby.

"Je to už podruhé, co se to Susan stalo. Ona je světová hvězda a potřebuje větší ochranu," rozčiloval se po incidentu její bratr John, který se obává, že ji nějaký šílený fanoušek jednou zabije. "Podívejte se, co se stalo Johnu Lennonovi. Je to děsivé," připomněl Boyle smrt bývalého člena skupiny Beatles, který byl v roce 1980 zastřelen.

Susan Boyle byla po incidentu otřesena, ale v domě chtěla zůstat. "Nikam nejdu. Nikdo mě odtud nedostane. Jsem v pořádku. Myslím, že se vyděsil víc než já, protože utíkal," řekla zpěvačka, která už měla problémy s šílenou fanynkou. čtěte také Posedlá fanynka pronásleduje Susan Boyle.

O Vánocích byli navíc u jejích oken zadrženi dva cizinci. Muž, kterému se teď podařilo do domu vloupat, je podle zpráv deníku The Sun ještě chlapec. Narušiteli bylo asi 16 let a zřejmě chtěl v domě něco ukrást, protože věci Susan Boyle byly rozházené. Když ho ale zpěvačka vyrušila, nic u sebe neměl.