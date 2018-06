Susan Boyle míří do seriálu, bude hrát v Ošklivce Betty

Talentovaná zpěvačka Susan Boyle, přezdívaná SuBo, by se podle informací deníku The Sun měla objevit ve čtvrté sérii seriálu, která se právě natáčí. Boyle by měla v telenovele, která obletěla téměř celý svět, hrát sebe samu. Její tisková mluvčí ale tyto informace zatím nepotvrdila. "Susan má na stole řadu nabídek. V současnosti se ale těší na natáčení alba," uvedla mluvčí.

Susan Boyle měla právě v těchto dnech navštívit Prahu u příležitosti natáčení s Českým národním symfonickým orchestrem, vzhledem k nedávnému kolapsu ale návštěvu odložila. "Zatím jí to neumožňuje její zdravotní stav," řekl iDNES.cz ředitel a dirigent Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl. Kromě příletu do Prahy zrušila sedmačtyřicetiletá zpěvačka také vystoupení v Cardiffu a Liverpoolu. - čtěte Zpěvačka Susan Boyle odložila nahrávání v Praze a odřekla koncerty v Anglii

Susan Boyle se zhroutila krátce po finálovém vystoupení v soutěži Britain´s Got Talent. Musela být převezena do nemocnice, protože podle producentů soutěže byla vyčerpaná a emočně vyprahlá. Boyle se však z kolapsu rychle vzpamatovala, a tak se mohla zúčastnit mezinárodního turné, na němž účinkovala řada finalistů pěvecké soutěže. Na Susan momentálně čeká řada lákavých pracovních nabídek. Na prvním místě pro ni ale je natočit své první album, na kterém s ní bude spolupracovat obávaný člen poroty soutěže Britain´s Got Talent Simon Cowell.