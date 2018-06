Susan Boyle mění vzhled, šediny zakryl hnědý přeliv

Když Susan na vysokých podpatcích roztomile a s jistou noblesou přikráčela před porotu 11. dubna, všichni si šuškali, jak staře na sedmačtyřicet vypadá. Jenže pak zazpívala a bylo najednou jaksi jedno, co má na sobě a jestli má nějaké to kilo navíc či šediny.

Téměř dva týdny po svém veřejném debutu Boyle vyrazila do kadeřnictví Miss Toner ve Whitburnu poblíž svého domova v Blackburnu a nechala si obarvit hlavu za padesát liber, tedy asi patnáct set korun, a poté se nechala vyfotit číhajícími paparazzi. Ze snímku je patrné, že si zatím zájem médií užívá. Vedle toho se nechala skotská hvězda slyšet, že drží dietu a také zhubne.

Susan Boyle před změnou účesu Susan Boyle prošla menší proměnou i během rozhovoru pro CNN

Šílenství kolem ní zatím vesele pokračuje. A fanoušci na internetu se pídí po každém záběru či záznamu jejího zpěvu, který ještě nikdo neslyšel. Teď objevili nový, který je starý více než dvacet let. Susan na něm zpívá na rodinné party píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar. Její krásný zpěv pak vynikl i ve slavné písni Killing Me Softly, kterou nazpívala před deseti lety.

Výrazné zkrášlování vzhledu by se ale nelíbilo porotkyni Amandě Holdenové. "Nevím, zda-li si to uvědomuje, ale prezentuje tady průměrného člověka z ulice. Jsem si jistá, že se trochu učeše a dá si rtěnku. Ale nikdy by neměla jít pod skalpel či něco podobného," řekla porotkyně magazínu People.

Hvězda internetu

Susan Boyle na nahrávce, která byla pořízena před více než dvaceti lety