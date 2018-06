Susan Boyle má velkého rivala, je mu dvanáct a zpívá jak Bůh

Je při těle, má příšerný vkus, staromódně natočené vlasy, zřetelný knír a obočí, za které by se nemusel stydět ani Brežněv. To je zatím její obchodní značka.

Autor nápadu televizních talentových soutěží Simon Cowell se ale chystá udělat se Susan hollywoodskou přeměnu. Veřejnost a zbylá část poroty protestuje. "Nenechám Simona, aby jí nechal vybělit zuby, vytrhat obočí, narovnat vlasy a převléknout stylistkou. Susan nás všechny trhla za srdce právě tím, jaká je. Opravdová a svá," brání ji porotkyně Amanda Holdenová. I Susan sama namítá, že nevidí důvod, proč by se měla měnit. Ale pár dní nato ji fotografové zachytili v nových šatech, koženém saku a botách na podpatku – takže minimálně už byla nakupovat.



Susan je pravým opakem toho, co vidíme na dnešních celebritách: hodně umí, ale nikomu o tom neříká. Celý svůj život sní o tom, že bude zpívat před velkým publikem, a když dostane tu šanci, vloží do jedné chvíle všechny ty nastřádané city a neuplatněné emoce, které jsme my ostatní vložili do svých partnerů a dětí. Přesto není stoprocentní, že soutěž vyhraje. 23. května ji čeká druhé kolo, kdy bude zpívat další skladbu.

Už týden po jejím vystoupení se totiž objevil dvanáctiletý kluk Shaheen Jafargholi, který porotě vyrazil dech podobným stylem. I tak už jí teď předvídají výdělek kolem devadesáti milionů korun, hollywoodský film, desku a paměti. Bude i potom vyvolávat Susan Boyle mráz po zádech?