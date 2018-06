Susan Boyle je z nemocnice doma, bude zpívat na svatbě Demi Moore

Boyle opustila nemocnici Priory v Londýně už ve středu a nyní se vzpamatovává na utajeném místě. K jejímu uzdravení jistě přispívá i fakt, že dostala lákavou zakázku od dvou hollywoodských hvězd. Herečka Demi Moore a její snoubenec herec Ashton Kutcher totiž touží po tom, aby jim Boyle zazpívala na jejich svatební oslavě, která se bude konat v září. Budoucí manželé hodlají zpěvačce za její vystoupení nabídnout honorář ve výši třicet tisíc liber.

"Oba si myslí, že Susan je báječná, svým jedinečným a originálním způsobem. Ale dokud nebude jisté, že je úplně zdravá, nebude se vydávat žádné formální prohlášení," uvedl svědek blízký snoubencům pro Daily Mirror.

Zpěvačku s lehkou mozkovou dysfunkcí čeká také natáčení jejího prvního alba, které si vzal na starosti porotce soutěže Simon Cowell. "Je nadšená a těší se na nové album," prozradil dále pětapadesátiletý bratr zpěvačky. Sám Simon Cowell vzkázal zpěvačce, aby si odpočinula a uzdravila se, s natáčením na ni prý počkají.

Boyle se zhroutila během finálového večera krátce poté, co zjistila, že soutěž nevyhrála, ale skončila na druhém místě. Pro Susan, která nikdy nebyla zvyklá na takovou míru pozornosti, byl poslední týden soutěže velmi složitý. Při konfrontaci s dvěma reportéry ztratila ještě před finále trpělivost a musela zasáhnout policie. Podle organizátorů soutěže dokonce zvažovala, že kvůli velkému tlaku veřejnosti odstoupí. Poslední dny prý často plakala a nervy měla doslova na pochodu. Porotkyně Amanda Holdenová však tvrdí, že za zdravotní problémy Susan Boyle nemůže její psychický stav, ale jednoduše naprosté vyčerpání.

Na přelomu června a července se očekává návštěva hvězdy serveru YouTube.com v Praze, kde by měla spolupracovat s Českým národním symfonickým orchestrem. Zda je vzhledem k nečekaným zdravotním komplikacím její příjezd do české metropole ohrožen, zatím není známo. "Na to je příliš brzy. My se zástupci Susan Boyle dál vyjednáváme, a jak to všechno dopadne, bude jasné až koncem týdne, kdy nás čekají další jednání," řekl iDNES.cz Dušan Mihely. - čtěte Stamilionový miláček z YouTube Susan Boyle přijede do Prahy natáčet album