Susan Boyle je stále v nemocnici, turné je ohroženo

Na turné, které začíná příští týden, už se prodály tisíce lístků po dvaatřiceti librách, což je v přepočtu téměř tisíc korun. Ale zpěvačka ze Skotska, kterou Britové přezdívají SuBo, se zatím stále vzpamatovává na klinice v severním Londýně, kam ji záchranka převezla hned po finále soutěže, kde Boyle skončila překvapivě na druhém místě.

Promotéři turné přitom nahlásili dalších sedm koncertů navíc. Není ale známo, zda Boyle, která trpí lehkou mozkovou dysfunkcí, bude schopná se turné zúčastnit a zpívat. Pořadatelé se tak podle serveru Thesun.co.uk obávají, že řada fanoušků, kteří už si koupili lístky v předprodeji, bude požadovat vrácení peněz.

Britain´s Got Talent Susan Boyle skončila druhá

Problémy s tlakem veřejnosti řešila Susan Boyle už před finále soutěže. Poslední dny prý často plakala a nervy měla na pochodu. Podle organizátorů dokonce zvažovala, že ze soutěže odstoupí. Porotkyně Amanda Holdenová však tvrdí, že za zdravotní problémy Susan Boyle nemůže její psychický stav, ale jednoduše naprosté vyčerpání.

Na přelomu června a července se očekává návštěva hvězdy serveru YouTube.com v Praze, kde by měla spolupracovat s Českým národním symfonickým orchestrem. Zda je vzhledem k nečekaným zdravotním komplikacím její příjezd do české metropole ohrožen, zatím není známo. "Na to je příliš brzy. My se zástupci Susan Boyle dál vyjednáváme, a jak to všechno dopadne, bude jasné až koncem týdne, kdy nás čekají další jednání," řekl iDNES.cz Dušan Mihely.

O album, které zpěvačce slíbil natočit další z porotců soutěže Simon Cowell, se ale zatím fanoušci obávat nemusí. Boyle včera navštívili pracovníci vydavatelství Sony Music, aby zpěvačku ujistili, že s její první deskou stále počítají.