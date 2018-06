Susan Boyle je připravena na turné, nakupuje garderóbu

Osmačtyřicetiletá rodačka ze Skotska momentálně odpočívá doma poté, co se na finálovém večeru Britain´s Got Talent po vyhlášení výsledků zhroutila a musela být převezena do nemocnice. Podle informací deníku The Sun se Boyle daří dobře a jediné, po čem zoufale touží, je zúčastnit se turné finalistů, které začíná již v pátek v Birminghamu.

"Mluvil jsem se Susan, velmi se těší na budoucnost a je pozitivně naladěná. Řekla mi: Neboj se. Užívám si nejlepší chvíle svého života. Pořád se chichotala a vypadala víc v pohodě než kdykoliv předtím," prozradil zpěvaččin bratr John Boyle. Krátce po propuštění z nemocnice dokonce Boyle vyrazila na nákupy, aby se pořídila nové oblečení na turné.

O její zdravotní stav se obával i porotce soutěže Simon Cowell, který má s Boyle velké plány a hodlá s ní natočit její první album.

Lukrativní smlouva čeká už jen na její podpis, ale Cowell zpěvačce řekl, že je ochoten ji zrušit, pokud by se raději vrátila ke svému původnímu životu. "Myslím, že nejlepší léčba pro ni je trávit čas se svojí kočkou a s rodinou," uvedl podle deníku Daily Mail Cowell.

Na Susan momentálně čeká řada lákavých pracovních nabídek. Po skončení turné s ostatními finalisty soutěže by na přelomu června a července měla zavítat do Prahy, kde by měla spolupracovat s Českým národním symfonickým orchestrem.

Po hvězdě serveru YouTube.com touží i Hollywood - herečka Demi Moore a její snoubenec herec Ashton Kutcher si totiž přejí, aby jim Boyle zazpívala na jejich svatební oslavě, která se bude konat v září. Budoucí manželé hodlají zpěvačce za její vystoupení nabídnout honorář ve výši třicet tisíc liber. - čtěte Susan Boyle je z nemocnice doma, bude zpívat na svatbě Demi Moore