Susan Boyle byla v 53 letech poprvé na rande, pozval ji americký lékař

„Moji rodiče byli oddaní katolíci a musela jsem se držet v určitém druhu předepsaného chování, to je důvod, proč jsem stále nezadaná. Jednoduše řečeno - prostě nepřišel ještě ten pravý,“ posteskla si před nedávnem zpěvačka.

Teď se ale možná ten pravý objevil. Je podobného věku jako ona a podle deníku The Sun je to americký lékař.

„Je to ještě velmi čerstvé, takže uvidíme, co se bude dít. Doufám, že přijede za mnou. Nechci říct víc o tom, kdo to je, protože by to vůči němu nebylo fér. Vše, co řeknu, je, že máme zhruba stejný věk a že to byl velmi milý muž,“ popsala zpěvačka po svém prvním rande pro britský The Sun.

Susan Boyle se splnil sen poté, co zazpívala papeži

Tajemného gentlemana potkala během turné po USA. Bydleli ve stejném hotelu a on ji pozval na luxusní večeři.



Susan Boyle nenavazuje vztahy snadno také kvůli Aspergerově syndromu, který u ní lékaři diagnostikovali. Je to porucha sociálního chování.

„Lidé s Aspergerem staví kolem sebe bariéry, protože neví, jestli věřit lidem. Já se pokouším to nedělat. Chci lidi pustit k sobě,“ řekla zpěvačka, jež by také ráda založila rodinu.

Vzhledem ke svému věku je rozhodnuta dítě adoptovat. „Mám na rozdávání tolik lásky. Chci adoptovat dítě, které nemá mnoho a jemuž mohu něco dát. Uvidím, co na to řekne sociální služba, ale já bych byla šťastná. Vím, že jsem svobodná a že mi je přes padesát. Lidé si myslí, že to nemíním vážně, a smějí se mi. Uvidíme.“