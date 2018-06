Zpěvačce Susan Boyle diagnostikovali Aspergerův syndrom

V dětství se Susan potýkala s problémy při učení a byla šikanována ostatními dětmi. "Nyní lépe chápu, co je špatně, a cítím úlevu," uvedla zpěvačka pro časopis Observer.

Aspergerův syndrom Patří do skupiny poruch autistického spektra. Jde o vývojovou poruchu způsobenou dysfunkcí určitých částí mozku. Lidé s Aspergerovým syndromem mají oproti autistům obvykle méně potíží s řečí a nemívají přidružené mentální opoždění, ve skutečnosti mají často průměrnou až nadprůměrnou inteligenci

Aspergerův syndrom se vyznačuje především potížemi v komunikaci a sociálním chování. To se u ní projevuje často, takže zmíněná diagnóza málokoho překvapila.

Zpěvačka se po úspěchu v talentové soutěži Británie má talent v roce 2009 těžko vyrovnávala se slávou a skončila v léčebně. Teď je z ní bohatá dáma a na pozornost okolí už si trochu zvykla. Stále se však dostává do situací, kdy se její chování zdá přinejmenším podivné.

Často dostává na veřejnosti hysterické záchvaty. Loni to zažili lidé v rychlém občerstvení, kde nevydržela čekání ve frontě a rozkřičela se na všechny okolo. Poznali to také cestující při letu do Austrálie, které během noci několikrát probudila a hádala se s posádkou.

Zpěvačka v mládí také hodně trpěla depresemi a nikdy se necítila dobře mezi cizími lidmi.

"Je to stav, s nímž žiju celý život a snažím se s tím bojovat. Ale teď lidi lépe pochopí, kdo jsem a proč dělám některé věci. Mám problémy s komunikací, které vedou k řadě frustrací. Pomohlo by mi, kdyby se mnou lidé měli trpělivost," řekla.

Finále Britain's Got Talent v roce 2009: Susan Boyle skončila druhá