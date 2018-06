Susan Boyle: Ráda bych adoptovala dítě, ale moje kočka by mohla žárlit

„Moc ráda bych adoptovala dítě, ale moje kočka by mohla žárlit. Nechci vidět, jak spolu bojují kočka a dítě. Je to něco, co možná udělám někdy později,“ svěřila Susan v rozhovoru pro list Sunday Mirror.



Susan v posledních měsících zhubla o dvanáct kilo. S novou postavou se chce pochlubit lékaři z Floridy, který o ni v minulosti projevil zájem a šla s ním poprvé v životě na rande.

„Nechci odhalovat jméno toho lékaře. V tuto chvíli to není nic vážného,“ dodala zpěvačka, která vydala nové album A Wonderful World.

Na živé koncertování se zatím necítí, protože má zdravotní potíže související s Aspergerovým syndromem. Ten byl zpěvačce diagnostikován teprve před třemi lety a je to mírnější podoba autismu. Stanovená diagnóza byla pro Susan velkou úlevou, protože díky tomu konečně poznala příčinu svých potíží a vysvětlila se řada věcí, které zažívala už v dětství.

V dětství se Susan potýkala s problémy při učení a byla šikanována ostatními dětmi. „Nyní lépe chápu, co je špatně, a cítím úlevu,“ uvedla zpěvačka pro časopis Observer.

Aspergerův syndrom se vyznačuje především potížemi v komunikaci a sociálním chování. To se u ní projevuje často, takže zmíněná diagnóza málokoho překvapila.

Záběry z roku 2009: Příběh Susan Boyle obletěl celý svět: