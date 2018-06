Dcera Toma Cruise půjde do stejné katolické školy jako kdysi Lady Gaga

11:10 , aktualizováno 11:10

Šestiletá Suri Cruisová už na podzim půjde do školy. Její matka Katie Holmesová se po oznámení rozvodu s Tomem Cruisem společně s dcerou odstěhovala do New Yorku. Právě tam by měla Suri navštěvovat dívčí katolickou školu v klášteře, kam chodila i Lady Gaga.