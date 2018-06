Suri Cruisová si dělá, co chce. Máma ji klidně nechá i mrznout

16:38 , aktualizováno 16:38

Herečku Katie Holmesovou loni kritizovali za to, že její dcera v zimě nosí letní šatičky. Pětiletá dcera Toma Cruise si ale může dělat, co chce. Rodiče ji totiž, podle zásad scientologie, do ničeho nechtějí nutit.