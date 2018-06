Suri je s otcem v Disneylandu, matka ji zatím zapsala do drahé školy

14:59 , aktualizováno 14:59

Suri Cruiseová zatím rozchodem svých rodičů moc netrpí. Otec se jí teď snaží hodně věnovat a vzal ji do Disneylandu na Floridě. Její matka ji mezitím přihlásila do prestižní školy v New Yorku, kde školné vyjde v přepočtu na víc než 800 tisíc korun ročně.