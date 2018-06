VIDEO: Support Lesbiens pokřtili klip mezi vibrátory a sexy prádlem

„Sexshop pro nás byl jasnou volbou kvůli té písničce, ke které jsme křtili klip, protože to je zamyšlení nad tím, co by se stalo, kdyby nebyla láska a to s tím sexem souvisí," řekl bubeník Radek Tomášek.

Jinak jsou ale noví členové skupiny Support Lesbiens spořádaní otcové.

„My děláme to, co umíme. Dělat děti, dělat lidem radost a dělat muziku," řekl zpěvák Czenda Urbánek.

„Já bych všem doporučil mít rodinu a pracovat a dělat další děti," dodal Tomášek.

Noví členové skupiny Support Lesbiens se zpěvačkou Martinou Pártlovou Křest nového klipu skupiny Support Lesbiens proběhl v sexshopu.

Oba přišli do kapely Support Lesbiens po jejím loňském rozpadu, kdy z původního složení zbyl pouze zakládající člen, kytarista Hynek Toman, který si jméno skupiny zaregistroval. Do kapely pak přizval bubeníka skupiny Clou Radka Tomáška, klávesáka Jana Andra a baskytaristu Filipa Fendrycha. Zpěvákem se stal Czenda Urbánek ze skupiny Post-It



Ostatní členové původních Support Lesbiens založili vlastní skupinu Portless (jejich srovnání čtěte zde).