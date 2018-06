Supersvatba, které hvězdy nepřejí

Ale už od první chvíle, kdy v únoru média přinesla zprávu, že Charles, princ waleský, následník britského trůnu, se bude ženit se svou milenkou, Camillou Parker Bowlesovou, neuplynul ani den, aby anglické noviny sňatek skrz naskrz nepropíraly.

Britští královští poddaní jsou ostře rozděleni do tří skupin. První nemohou zapomenout na Charlesovu první ženu, krásnou tragickou Dianu, a nenávidí Camillu, s kterou byl Charles Dianě nevěrný od počátku manželství.

Druzí naopak chtějí, aby se naplnilo heslo "stará láska nerezaví" a vztah se po čtyřiatřiceti letech završil manželstvím. A pak jsou zde ti, kterým je svatba lhostejná.

I když ne všichni asi odsuzují snoubence a ostře sledovanou svatbu tak vehementně, jak to listu Sunday Telegraph řekl Henry Hughes z Bidefordu: "Proklatí Charles a Camilla. Proklatá monarchie, provolávám dnes já, dřívější loajální stoupenec."

Do současnosti se promítá minulost výjimečných snoubenců. Charles nikdy nebyl populární postava v očích britského publika. Romantik se zájmy o přírodu a umění, ale také marnotratný, vyznávající okázalý luxus. Zlé mediální jazyky tvrdí, že se Charles žení s Camillou, aby zamezil vyšetřování parlamentního výboru veřejného účetnictví, kolik utrácel z veřejných peněz za Camillu - milenku. Camilla -manželka už bude dovolena.

A Camilla, s kterou se princ Charles seznámil v roce 1971 ve Windsoru? Britové stále mají před očima Dianin postesk, že "ve třech" bylo v jejím manželství s Charlesem vždy poněkud těsno. Sedm let, která uplynula od Dianiny smrti, mnohé zahojilo. Přes šedesát procent Britů Charlesovu svatbu s Camillou schvaluje. Ale jizvy zůstávají a přibyly k nim nové praktické problémy.

Po oznámení, že svatba bude na královském hradě Windsoru, se zjistilo, že hrad k tomu nemá úřední povolení. Obřad se přesunul na windsorskou radnici. Jenže tam královna i její manžel princ Philip odmítli jít. Zúčastní se jen církevního požehnání arcibiskupem canterburským v kapli sv. Jiří vedle hradu, což se však vykládá i jako důkaz královnina kritického postoje vůči sňatku.

A poslední týden znovu vzplála debata, jaký titul by Camille patřil, pokud by se Charles někdy v budoucnu stal králem. Už v únoru bylo oznámeno, že z Camilly se svatbou stane vévodkyně z Cornwallu, nikoli nová princezna waleská, což byl titul Diany. A bude-li Charles jednou králem, Camilla bude známa jako "princezna manželka", nikoli královna. Jenže podle jiných výkladů se Camilla stane královnou, protože žena krále je tradičně známa jako královna.

Brity to už nudí a monarchisté se dokonce začali bát, aby to nepoškodilo jejich věc, a v novinách otiskli inzerát na podporu konstituční monarchie. Ale až tak horké to asi nebude. Jak upozornil Simon Jenkins v listu Times, i monarchie prochází evolucí a Charlesova svatba je prostě její součástí. "Žení se způsobem, který není schvalován církví, jejíž bude hlavou. Žení se se ženou, které se nebude říkat královna, i když tento titul králově ženě ze zdvořilosti patří. Princ bude jednou králem, ale nebude to za podmínek, jež by sám určil. A v tom asi spočívá pro monarchii největší bezpečnost."