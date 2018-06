SuperStars zpívali Saxanu, Robina Hooda nebo Jamese Bonda

Opět nás čekaly dvojice písní v češtině a v angličtině, tentokrát šlo o filmové songy. Ondřej Hejma překvapil svým "účesem" – na hlavě měl dredy. Mezi soutěžícími se také rozmáhá "odmlouvání" poté, co si vyslechnou hodnocení poroty.

Jako první zazpívala Leona Černá píseň Saxana. Na top 4 to byl spíše jen slabší odvar a tahle písnička ani moc možností předvést co nejvíc nenabízí. Ale žádný vyložený průšvih to nebyl, jen Leoně občas docházel dech, za což pravděpodobně mohla choreografie. Jak podotkla Csáková, byl to standardní výkon.

Z anglických písní si vybrala bondovku Golden Eye. Leona se snažila, jak mohla, ale na Tinu Turner prostě neměla. Snažila se do zpěvu dát naléhavost, ale moc se jí to nepovedlo. Zpívala také místy falešně, v hloubkách se dusila. Tento obtížný kus by zazpíval se ctí jen málokdo.

Po Leoně zpíval Zbyněk Drda. Od dosavadní nudné interpretace se konečně trochu odpoutal v první písničce Čas sluhů a potěšil Ilonu Csákovou, která ocenila různé polohy ve sloce a v refrénu. Ovšem poslední dobou musím souhlasit s Eduardem Klezlou. Ten Zbyňkovi řekl, že sice zpívá zajímavým hlasem, ale chybí mu esprit a schopnost dokázat zaujmout.

Raindrops Keep Falling z filmu Butch Cassidy and Sundance Kid byla druhá Zbyňkova píseň. Jako podklad k filmu se to poslouchalo fajn, ale jako výkon, kterým se bojuje o postup do nejlepší trojky – jedním slovem nuda. Alespoň že většinou nezpívá falešně, jako ostatní soutěžící.

Bára Zemanová podala dva odlišné výkony. První písnička – Sladké mámení od Heleny Vondráčkové – se jí moc nepovedla. Její typicky rockový výraz se k téhle typické popové písničce vyloženě nehodil. Občas to znělo moc tvrdě.

Zato druhou si vybrala ke svému hlasu výborně. Netvrdím, že jsem zastáncem Bářina zpěvu, ale do písničky Shoop Shoop Song od Cher se hodil. Zazpívala ji s energií a bylo vidět, že je zase ve své (rockové) kůži. Přesto si Eduard Klezla neodpustil pravdivou výtku, že když Bára začne na hlas víc tlačit, je hlas pak tvrdý, a také to, že u Báry postrádá pěveckou osobnost.

Poslední adept na třetí českou SuperStar David Spilka ukázal, že kromě zpěvu mu jde i dabing. Nebudeme ale hodnotit dabing, zpěv je na prvním místě. V české části zpíval Ameriku od Lucie. David tuhle těžkou písničku zvládl dobře, i když ve sloce opravdu mohl ubrat s chraplákem. Jinak ale v porovnání s ostatními soutěžícími byl nejlepší.

Jako druhou písničku si vybral baladu Everything I Do I Do It For You z filmu Robin Hood. Do Bryana Adamse mu ještě něco chybí. Zezačátku zpíval David trochu falešně, což poslech kazilo, ale pak se "chytil" a nebylo to tak špatné. Určitě jeho výkon patřil spíše k tomu lepšímu, co jsme ve filmovém večeru slyšeli.

V českých písních byl nejlepší David Spilka a po něm Zbyněk Drda. Pak následovaly holky v pořadí Leona Černá a Bára Zemanová.

Anglické songy nejlépe zněly Báře Zemanové, pak Davidu Spilkovi, po něm Zbyňku Drdovi a poslední místo patří Leoně Černé.