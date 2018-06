Superstars slavily Slavíka bez Anety

Anetě držel palce přímo v hledišti Státní opery její otec, bratr Nikola s přítelkyní, ale také Veronika Zaňková, Petr Poláček se sestrou Táňou, která zpívá se skupinou Holly Scream, Standa Dolinek s kamarádkou Andreou a Šárka Vaňková v doprovodu maminky. Všichni z finálové desítky SuperStar pak seděli na rautu u jednoho stolu a vyhlíželi svou favoritku.

Langerová však narozdíl třeba od Sámera Issy nebo Martiny Balogové, vůbec nedorazila. “Usoudila, že by se tu necítila dobře, a tak šla raději domů,” vysvětlil iDNES její o deset let starší bratr Nikola, který dělá Anetě manažera - to slovo ale nemá rád. “Jsem povoláním bratr na plný úvazek,” usmál se.

Rodina Langerova dopřává Anetě to, co je jí milé. “Tady by se na ni všichni sesypali, tak si raději jede domů odpočinout a bude si přemýšlet o svých dalších plánech. Je mladá, možná, že až jí bude dvacet, tak dá přednost večírku. Necháváme věcem přirozený vývoj,” vysvětlil Nikola a dodal, že Aneta nejspíš ani nevěděla, že tu kamarádi budou.

Dolinek vzal Andreu

Kamarádi ze SuperStar na Anetu ale nezanevřeli. “Všichni z finálové desítky se dost změnili, ale Aneta je pořád stejná. Nikdy moc nikam nechodila, i když jako SuperStar by asi neměla být tak uzavřená. Teď má asi ještě míň času, než dřív, protože mi ani neodpovídá na esemesky," posteskl si Poláček, kterého prý zklamal Tomáš Savka. “Dřív jsme jsme byli největší kamarádi, ale teď si nejvíc rozumím se Standou.”

Dolinek přišel na večírek s kamarádkou Andreou. “Dostal jsem od ní nedávno k narozeninám tříměsíční štěně labradora Jerryho a jsem jí za to moc vděčný. Proto jsem ji vzal na Slavíky,” vysvětlil Dolinek. Znají se ale zřejmě velmi dobře, protože vizitku iDNES si k sobě vzala Andrea se slovy. “Já mu jí raději vezmu, on bude teď možná trochu mimo,” naznačila, že dobře zná, jak se umí Standa odvázat.

Zpívali i naživo!

Moderátor večera Leoš Mareš na rautu v pražském hotelu Ambassador potvrdil, že si večer ve Státní opeře opravdu užil. “Neudělal jsem žádnej velkej kix. Některé věci sice nevyšly podle očekávání, ale jiné zas naopak nečekaně zafungovaly."

Potěšený byl také Miro Žbirka. Ten za největší klad večera považuje to, že některým režisér povolil zazpívat naživo. “Je vidět, že to jde, a ne že ne!” Radoval se. Naopak playbackem byl nepříjemně zaskočený Kurt Nilsen, vítěz světové SuperStar. “Je to poprvé, co jsem nezpíval živě,” divil se.

Gott se těší na Maledivy

Vítězství Karla Gotta očekávali snad všichni, dokonce i sám mistr. Velká překvapení se nekonala, ale malá přeci. Gotta například překvapilo druhé místo Daniela Landy. “Má obrovský zástup fanoušků. Zažil jsem koncert v naprosto narvané sportovní hale, ale z rádia ho neslyšíte! Čili to je pro mě fenomén,” uznal Gott, na kterého se na večírku stála fronta.

Oslavy třicátého slavíka však Gott žádné naplánované nemá. “Vůbec nemám představu. Mám radost a asi mi všechno dojde později, nebo až zítra,” řekl mezi rozdáváním autogramů. “Jsem nemocná, tak já ani moc teď slavit nemůžu,” dodala navíc jeho přítelkyně Ivana Macháčková. Oba se však už těší na společnou dovolenou. Za čtrnáct dní odlétají za teplem na Maledivy.

Překvapivé bylo také třetí místo Heleny Vondráčkové, která však do Státní opery nepřišla. Potvrdilo se, že zpěvačka je přes všechny soudy a sváry, s nimiž je poslední dobou spojována, stále velmi populární. "Mám velikou radost, ještě jednou děkuji svým fanouškům, je to pro mne veliké povzbuzení do další práce," napsala Vondráčková v esemesce pro iDNES.

VÝSLEDKY ANKETY NAJDETE ZDE