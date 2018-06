Zpěvačce Konvičkové ukradli auto, měla tam nové nahrávky

Auto Konvičkové nelze přehlédnout, jsou na něm totiž její fotografie a podpis.

"Zda-li se typický vůz Markéty stal cílem profesionálního zloděje či šíleného fanouška, zatím netušíme," informovala Michaela Nová z produkční agentury, která zpěvačku zastupuje.

Markéta Konvičková přišla o svůj vůz a nahrávky v něm

Konvičková měla v autě kromě CD a DVD také podklady pro své nové písně. Pokud se nenajdou, musí se celá práce udělat znovu. To by mohlo ohrozit vydání nového CD Kafe, bar a nikotin letos na podzim. "V horším případě se CD může objevit na internetu ještě před vydáním, to by byla pro Markétu tragédie," stojí v prohlášení.

