SuperStar zná finálovou dvanáctku

Pěvecká show má za sebou šestý semifinálový večer, nazvaný Druhá šance.

Zpátky do Prahy se sjelo 37 dříve neúspěšných semifinalistů - tři ze soutěže odstoupili z osobních důvodů a porota osmi z nich oznámila, že je chce slyšet ještě jednou.

Večer probíhal následovně.

Vybraní finalisté, jimiž se stali Naděžda Válová, Markéta Poulíčková, Michael Foret, Tereza Terčová, Magdalena Šalamounová, Lukáš Michna, Leona Černá a Kristýna Peterková, zazpívali stejnou píseň, kterou si vybrali již pro své první semifinálové vystoupení, poté vyslechli porotu a čekali na hlasy od diváků.

Nejvíc, 28 procent hlasů získala Kristýna Peterková. Dvacetiletá studentka policejní akademie v Praze bodovala s písní od Lindy Perryové Fill Me Up. "Obviňuju vás z toho, že máte talent, obviňuju vás z toho, že máte velkou suverenitu a vůbec nejvíc vás obviňuju z toho, že máte krásný výraz. Doufám, že až předstoupíte před soud diváků, že vás pěkně odsoudí a pošle vás vykonávat veřejně prospěšné práce do finále," řekl na jení adresu předseda poroty Michal Horáček.

Dvanáctého do počtu - Michaela Foreta zvolil sám čtyřčlenný sbor Horáček, Osvaldová, Soukup a Klezla. Osmnáctiletý student obchodní akademie z Prostějova zaujal skladbou Eltona Johna Something About The Way You Look Tonight.

"Je mi líto, že ta soutěž není nafukovací, protože mám pocit, že z druhých šancí by se dala sestavit první desítka," uvedla Gábina Osvaldová.

Ve finále již jsou Vlastimil Horváth, Michal Hudček, Michaela Nosková, Gabriela Al Dhábba, Ali Amiri, Monika Šramlová, Klára Zaňková, Petr Bende, Filip Jankovič a Janika Kolářová.

První finálové kolo proběhne 10. dubna, kdy ze soutěže vypadnou dva finalisté, v dalších kolech bude vyřazen vždy jeden. Jméno vítěze bude oznámeno 12. června.



