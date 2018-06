SuperStar zná další dva finalisty

Hodnocení Tomáše Savky

V třetí semifinálové desítce SuperStar bylo několik zajímavých typů.

Nikdo ze soutěžících asi neměl výše posazený hlas než íránský student medicíny z Plzně Ali Amiri.

Jeho čeština sice není nejlepší, ale chvály si od porotců vyslechl dost. "Konečně se mě tady něco dotklo," řekl mu už při konkurzech Ondřej Soukup.

Amiri v neděli večer zaujal písní od kanadského zpěváka Bryana Adamse Please Forgive Me, orientálním projevem, ale i vysokými ambicemi: chce se stát světovou superstar. S rekordním počtem diváckých hlasů překonal podle moderátorů i Sámera Issu z první řady.

Další postupující, nezaměstnaná absolventka konzervatoře Monika Šramlová z Hostinného, zazpívala hit All Around The World od Lisy Stanfieldové. "Skoro se lekám toho, co řeknu, ale mně se skoro líbí více, jak jste píseň podala vy než Stanfieldová," ohodnotil její výkon předseda poroty Michal Horáček.

Do finále se v minulých kolech probojovali Vlastimil Horváth, Michal Hudček, Michaela Nosková a Gabriela Al Dhábba. Finalistů bude celkem 12, již v prvním finálovém kole však dva z nich budou z dalších bojů vyřazeni. Jméno vítěze, který získá možnost natočit debutové album u vydavatelství Sony Music BMG, bude známé 12. června.

Třetí semifinálová desítka

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Lukáš Bajt

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Zbraslav

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv je můj život, strašně rád bych se mu věnoval a SuperStar otevírá další možnosti.

Vojtěch Dinga

Věk: 20

Povolání: student

Bydliště: Nedvědice

Proč by mě lidé měli zvolit: Nenáleží mi, abych se hodnotil. Nechám to na divácích, ať si tuto otázku zodpovědí za mě.

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Velký Borek

Proč by mě lidé měli zvolit: Upřímně? Jestli umějí "poslouchat", tak ať posoudí sami.

Eva Kašparová

Věk: 17

Povolání: studentka

Bydliště: Přerov

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože... jsem to já...

Markéta Poulíčková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Mikulov

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je pro mě život!

Adam Valášek

Věk: 28 Povolání: officer specialist

Bydliště: Broumov

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju zpěvem, dává mi všechno. Rád "hltám" objektivy kamer a učím se nové věci.

Markéta Vítková

Věk: 24

Povolání: učitelka na ZUŠ

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Jsem osobnost a mám zajímavou a příjemnou barvu hlasu.

Tereza Ženatá

Věk: 26

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Prosím laskavé diváky, aby si důvod našli sami.

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

Proč by mě lidé měli zvolit: Uvidím, jestli publikum ve mně objeví něco, proč bych měla být druhou českou superstar.

