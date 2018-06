SuperStar zná 50 úspěšných

Od nadcházející neděle přebírají otěže a telefonickým hlasováním budou o dalších osudech mladých zpěváku rozhodovat právě oni.

Včera odvysílané osmifinále v pražském Divadle Komedie vyzkoušelo soutěžící po všech stránkách. Na začátku jich bylo sto pětatřicet. Po dlouhém dni jich zbylo jen pětasedmdesát. O půlnoci byli unavení a ospalí rozděleni do tří skupin a porota jim přišla sdělit svůj verdikt. První dvě skupiny zajásaly, třetí již tušila, že ji nečeká dobrá zpráva.

"Řekli nám, že nikdo nepostupuje. To byl konec. Pak však dodali, že čtyři přece jen půjdeme dál, a mé číslo bylo mezi nimi, " popisuje záludnost porotců Naďa Valová. Pro ni i další tři vybrané to byla vyčerpávající zkušenost.

Společně s ostatními úspěšnými adepty vyrazili autobusem do hotelu Ilf, kde je čekal další úkol: přes krátkou noc se měli naučit jednu ze čtyř písní, kterou druhý den zpívali s hudebním doprovodem.

Dívky si vybíraly mezi Voice Within od Christiny Aguilery, o kterou však nebyl velký zájem, Like a Virgin od Madonny - ta poskytovala prostor pohybově nadaným, Sladkým mámením Heleny Vondráčkové, jež si vybrala většina, a Řekou lásky Marie Rottrové. Tato skladba připravila pernou chvilku nejedné z adeptek - až příliš snadno se zapomínala slova. "Na to jsem se nemusela učit text," okomentovala svůj improvizovaný výkon Aneta Šmidrkalová.

Mladí muži trénovali Holubí dům Jiřího Schelingera, Zrcadlo Karla Černocha, Mandy od Barry Manilowa a San Francisco proslavené Scottem McKenziem. Nejvíce překvapil Thomas Glock, který si k soutěžnímu klání nevybral písničku, kterou uměl již dávno, protože by to prý pro něj nepředstavovalo žádný úkol. "Nebylo by to fér vůči jiným," zdůvodnil své rozhodnutí a porotci jej výstižně označili za bojovníka. V jedenáct hodin večer už bylo dobojováno a rozhodnuto.

Soutěž teď bude pokračovat jako v loňském ročníku. Během pěti nedělních večerů od 20. února do 20. března se adepti SuperStar předvedou jednotlivě s písní vlastního výběru a klavírním doprovodem. Hlasy diváku z každého kola posunou dva do boje o finále.

I letos čeká na dva soutěžící druhá šance. V přímém přenosu 27. března o jednom z nich rozhodne porota, o druhém opět diváci. Konečný počet finalistů tak bude o dva vyšší než v první SuperStar.