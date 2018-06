SuperStar Zbyněk Drda: Nesmělost je moje obrana

ODPOVĚDI ZBYŇKA DRDY ZDE

* Jste třetí česká superstar, umíte si představit, co to teď s vaším životem udělá?

Ještě ne tak docela, budu teprve o všem přemýšlet. Potřebuji si hlavně kolem sebe vytvořit tým schopných lidí. Nějaké nabídky už jsem dostal, musíme si v klidu sednout a dohodnout se.

* Jací lidé by měli ve vašem pracovním týmu být, jaké o sobě necháte rozhodovat?

V první řadě budu chtít, aby byli lidští a aby ten přístup a jednání byly přímé. Pak věřím, že půjde řešit všechno dobře.

* Trochu jste teď poznal život showbyznysu, myslíte, že jím budete umět snadno proplouvat?

Doufám, že když k tomu budu mít ty dobré lidi, tak že to půjde a budu odvádět dobrou práci.

* Je něco, čeho se bojíte, co by vás mohlo zaskočit, odradit?

Bojím se, že nesplním očekávání lidí, že nedostojím úloze superstar.

* Nějak málo si věříte, vždyť jste novou českou superstar, a to právě díky divákům.

Já vím, ale stejně se bojím, že je neuspokojím. Vydám třeba cédéčko a ono se jim nebude líbit.

* Boj s Davidem Spilkou nakonec dopadl hodně těsně, dělilo vás jen sedm procent hlasů. Jak se vám vlastně bojovalo proti kamarádovi?

Nebyl to boj, byl to spíš už takový odpočinek, koncert. Tak jsme k tomu alespoň oba přistupovali. Užili jsme si to, bylo to nádherné.

* Splývalo vám publikum v naplněné Malé sportovní hale ve chvíli, kdy jste byl označen za vítěze, nebo jste mezi ním hledal konkrétní osoby?

Spíš mi splývalo, i když jsem se třeba samozřejmě párkrát setkal očima s pohledy rodičů.

* Rodiče o vás mimochodem tvrdí, že jste bojovník, a že nejste tak nesmělý, jak vypadáte, a že není třeba mít o vás strach.

Rodiče mě znají nejlíp, tak mají asi pravdu. A že někdy něco nedobojuju a uteču od toho? To je možné, třeba jsem utekl od klavíru. To, o co mi opravdu jde, ale jen tak nevzdávám.

* O co vám jde teď?

Dělat dobře muziku.

* K tomu máte teď velké předpoklady, dokonce i profesor Eduard Klezla vás poslal směle mezi profesionály. Může se tedy brzy stát, že budete stát na jednom pódiu s Gottem nebo Bílou. Jak se mezi nimi bude donedávna neznámý hoch z Karlových Varů cítit?

To si ještě nedovedu představit a sám jsem zvědav, jak to budu zvládat a s jakými pocity. To ale přijde. Rozhodně se na to těším.

* Těšíte se na společenské události, které k životu hvězdy už patří?

Zatím budu hlavně pracovat, tohle teď neřeším.

* Všimla jsem si, že jste moc neřešil ani prosby fotografů těsně po finále, abyste se na ně podíval, usmál, zapózoval. Nejste typ, co by si tyhle věci užíval?

Já jsem si chtěl hlavně užít ten okamžik vítězství, a ne stát půl hodiny před fotografy.

* Rodiče vypadali šťastně, ale přece jen, nebojí se, že vás teď vypustí do velkého světa a moc si vás neužijí?

Především jsou na mě hrdí. Uvidíme, co bude a jak to všechno nakonec dopadne.